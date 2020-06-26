В центре происходящих событий окажется молодая девушка по имени Эзги. Она проживает в Стамбуле и уже продолжительное время находится в отношениях с человеком, за которого в скором времени планирует выйти замуж. Только она даже не могла и подумать, что все пойдет совсем не так, как ей того хотелось бы. Все дело в том, что у ее возлюбленного были совершенно иные планы на жизнь, и в итоге он уходит к другой. Для героини такое обстоятельство стало большим потрясением. Она полностью разочаровывается в мужском поле и теряет надежду на то, что сможет когда-нибудь встретить верного и любящего мужчину.

Но вскоре в ее жизни происходит еще одна большая проблема. Эзги увольняют с работы, которая ей так сильно нравилась. Ей приходится съехать с квартиры, так как больше нечем платить за аренду, и девушка переезжает к своей кузине. Там она планирует задержаться до того, пока не найдет для себя новое рабочее место. Спустя некоторое время судьба сводит героиню с очень любвеобильным и привлекательным Озгюром Атасоем. Он владеет своим собственным баром и вполне доволен тем, как сложилась жизнь. Изначально их отношения совсем не заладились, но затем Эзги и Озгюр смогли найти общий язык. Однажды, парень просит свою подругу поехать вместе к его матери, и там она должна будет представиться его невестой. С этого момента для каждого из них начнут происходить неожиданные повороты.

Джан Яман и Озге Гюрель исполнят главные роли в романтической комедии

Яману и Гюрель уже приходилось участвовать вместе в одном проекте под названием “Полнолуние”. Многие смогли по достоинству оценить эту пару и продюсеров также восхитил такой тандем. По этой причине им предложили снова принять участие в съемках нового сериала.

За последнее время Джан Яман утратил свою популярность и причиной всему стали его несколько громких скандальных заявлений. Но в этом проекте он оказался из-за того, что находился в теплых дружеских отношениях с продюсером. Он решил оказать помощь актеру исправить свое положение в обществе.

Озге Гюрель также принимала участие в съемках легендарного “Великолепного века”

Съемки летней турецкой истории происходили на территории Бодрума

Актрисы, которые были приглашены на главную роль в представленном проекте, отказались принимать в нем свое участие. Причиной всему стал Джан Яман, и только Озге была очень рада такому предложению

Сериал состоит из 14 эпизодов, которые доступны на сайте на русском языке

Сценарий этого сериала пришлось дописывать очень быстро, снимались сцены, всю команду и актеров срочным образом собрали для того, чтобы сделать финал. Как известно, если у проекта низкие рейтинги, то канал FOX поспешно его закрывает. Именно так произошло и с этой киноисторией.





