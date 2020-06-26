1 сезон

Мистер Ошибка турецкий сериал

1 серия
Мистер Ошибка 1 сезон 14 серия
14 серия
FOX SesDizi
Мистер Ошибка 1 сезон 13 серия
13 серия
FOX SesDizi
Мистер Ошибка 1 сезон 12 серия
12 серия
FOX SesDizi
Мистер Ошибка 1 сезон 11 серия
11 серия
FOX SesDizi
Мистер Ошибка 1 сезон 10 серия
10 серия
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Мистер Ошибка 1 сезон 9 серия
9 серия
FOX SesDizi
Мистер Ошибка 1 сезон 8 серия
8 серия
FOX SesDizi
Мистер Ошибка 1 сезон 7 серия
7 серия
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Мистер Ошибка 1 сезон 6 серия
6 серия
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Мистер Ошибка 1 сезон 5 серия
5 серия
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Мистер Ошибка 1 сезон 4 серия
4 серия
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Мистер Ошибка 1 сезон 3 серия
3 серия
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Мистер Ошибка 1 сезон 2 серия
2 серия
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Мистер Ошибка 1 сезон 1 серия
1 серия
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Информация о сериале «Мистер Ошибка»

Мистер Неправильный / Bay Yanlış
Информация о сериале «Мистер Ошибка»
Трейлер 1
6.5
7.7
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13 голосов
Год
2020
Статус
завершен
Премьера
26 июня 2020
Кол-во серий
14
Жанр
мелодрама, комедия
Телеканал
FoxTV
Романтическая турецкая комедия о том, как лихой ловелас Озгюр помогает жизнерадостной девушки Эзги отыскать свою большую любовь. Он становится для новой подруги наставником на пути к счастью.

Постеры и кадры сериала

Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка Мистер ошибка
Галерея сериала
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка
Мистер ошибка

Актерский состав

Актер Джан Яман
Озгюр Атасой
Джан Яман
Актер Озге Гюрель
Эзги Инал
Озге Гюрель
Актер Фатма Топтаз
Джансу Акман
Фатма Топтаз
Актер Джемре Гюмели
Дениз Копаран
Джемре Гюмели
Актер Гюрген Оз
Левент Язман
Гюрген Оз
Актер Серкай Тютюнджю
Озан Динчер
Серкай Тютюнджю
Актер Сарп Джан Кёроглу
Сердар Озтюрк
Сарп Джан Кёроглу
Актер Тайгун Сунгар
Сонер Сенчин
Тайгун Сунгар
Актер Фери Байджу Гюлер
Невин Йылмаз
Фери Байджу Гюлер
Актер Суат Сунгур
Унал Йылмаз
Суат Сунгур
Актер Лале Башар
Севим Атасой
Лале Башар
Актер Анил Челик
Эмре Эрен
Анил Челик
Актер Эдже Иртем
Гизем Сезер
Эдже Иртем
Актер Кимья Гёкче Айтач
Ирем Доган
Кимья Гёкче Айтач

Смотреть, как меняется жизнь: Эзги и Озгюр на пути к неожиданной любви

В центре происходящих событий окажется молодая девушка по имени Эзги. Она проживает в Стамбуле и уже продолжительное время находится в отношениях с человеком, за которого в скором времени планирует выйти замуж. Только она даже не могла и подумать, что все пойдет совсем не так, как ей того хотелось бы. Все дело в том, что у ее возлюбленного были совершенно иные планы на жизнь, и в итоге он уходит к другой. Для героини такое обстоятельство стало большим потрясением. Она полностью разочаровывается в мужском поле и теряет надежду на то, что сможет когда-нибудь встретить верного и любящего мужчину. 

Но вскоре в ее жизни происходит еще одна большая проблема. Эзги увольняют с работы, которая ей так сильно нравилась. Ей приходится съехать с квартиры, так как больше нечем платить за аренду, и девушка переезжает к своей кузине. Там она планирует задержаться до того, пока не найдет для себя новое рабочее место. Спустя некоторое время судьба сводит героиню с очень любвеобильным и привлекательным Озгюром Атасоем. Он владеет своим собственным баром и вполне доволен тем, как сложилась жизнь. Изначально их отношения совсем не заладились, но затем Эзги и Озгюр смогли найти общий язык. Однажды, парень просит свою подругу поехать вместе к его матери, и там она должна будет представиться его невестой. С этого момента для каждого из них начнут происходить неожиданные повороты.

Джан Яман и Озге Гюрель исполнят главные роли в романтической комедии

  • Яману и Гюрель уже приходилось участвовать вместе в одном проекте под названием “Полнолуние”. Многие смогли по достоинству оценить эту пару и продюсеров также восхитил такой тандем. По этой причине им предложили снова принять участие в съемках нового сериала. 

  • За последнее время Джан Яман утратил свою популярность и причиной всему стали его несколько громких скандальных заявлений. Но в этом проекте он оказался из-за того, что находился в теплых дружеских отношениях с продюсером. Он решил оказать помощь актеру исправить свое положение в обществе. 

  • Озге Гюрель также принимала участие в съемках легендарного “Великолепного века”

  • Съемки летней турецкой истории происходили на территории Бодрума

  • Актрисы, которые были приглашены на главную роль в представленном проекте, отказались принимать в нем свое участие. Причиной всему стал Джан Яман, и только Озге была очень рада такому предложению

  • Сериал состоит из 14 эпизодов, которые доступны на сайте на русском языке

Сценарий этого сериала пришлось дописывать очень быстро, снимались сцены, всю команду и актеров срочным образом собрали для того, чтобы сделать финал. Как известно, если у проекта низкие рейтинги, то канал FOX поспешно его закрывает. Именно так произошло и с этой киноисторией.